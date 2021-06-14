Майкл Хантер: было круто разделить ринг с чемпионом. Счастливой пенсии Поветкину

Майкл Хантер, бывший соперник российского супертяжёловеса Александра Поветкина отреагировал на решение россиянина завершить карьеру. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.



«Было круто разделить ринг с чемпионом. Счастливой пенсии Поветкину», — написал Хантер в своём «твиттере».



41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.