Ковингтон — о Чимаеве: а что, он кого-то побил? Всё время жалуется на здоровье

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высказался о бойце Хамзате Чимаеве.

«А что, этот парень входит в рейтинг? Он из топ-10, топ-15? Он бил кого-то из топов? Он вообще кого-то побил? Я не знаю. Тяжело говорить об этом, когда этот парень всё время жалуется на здоровье, при том что он якобы в расцвете сил.

Я ничего не знаю об этом Чимаеве. Он пока никого не побил, чтобы привлечь моё внимание. Так что мне без разницы, чем он занимается», — рассказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.