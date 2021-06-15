«Ты наказал этого понтошлёпа». Тухугов поздравил Евлоева с победой над Даводу
Поделиться
Боец ММА Зубайра Тухугов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Тухугов поздравил россиянина Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC 263. Евлоев решением судей победил канадца Хакима Даводу.
«Вайнахский брат, Мовсар Евлоев, ты наказал этого понтошлёпа, поздравляю тебя от всей души», — написал Тухугов.
Примечательно, что Тухугов ранее проиграл Даводу решением судей.
Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.
Сам Евлоев ранее сообщил, что следующий бой хочет провести с Келвином Каттаром.
До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации. Добавим, что Евлоев прервал серию Даводу из пяти побед. В предыдущей схватке Хаким справился с Зубайрой Тухуговым.
Новость по темеХабиб — Евлоеву: брат, отличная победа
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
12:43
-
12:29
-
12:00
-
11:31
-
11:22
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:39
-
08:00
-
02:33
-
00:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:13
-
20:57
-
19:33
-
19:16
-
18:03
-
17:25
-
16:35
-
16:10
-
15:51
-
15:47
-
15:26
-
14:31
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам