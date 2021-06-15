«Ты наказал этого понтошлёпа». Тухугов поздравил Евлоева с победой над Даводу

Боец ММА Зубайра Тухугов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Тухугов поздравил россиянина Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC 263. Евлоев решением судей победил канадца Хакима Даводу.

«Вайнахский брат, Мовсар Евлоев, ты наказал этого понтошлёпа, поздравляю тебя от всей души», — написал Тухугов.

Примечательно, что Тухугов ранее проиграл Даводу решением судей.

Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.

Сам Евлоев ранее сообщил, что следующий бой хочет провести с Келвином Каттаром.

До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации. Добавим, что Евлоев прервал серию Даводу из пяти побед. В предыдущей схватке Хаким справился с Зубайрой Тухуговым.