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Исмаилов: на битве взглядов посмотрю на Минеева, как на мясо

Исмаилов: на битве взглядов посмотрю на Минеева, как на мясо
Виталий Весёлый
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», сообщив, как собирается себя вести во время битвы взглядов с бойцом ММА Владимиром Минеевым. Их матч-реванш запланирован на 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

«25 июня у нас битва взглядов с Владимиром Минеевым, собираюсь посмотреть на него, как на мясо», — написал Исмаилов.

Ранее о матче-реванше с Исмаиловом уже высказывался сам Минеев. Поделился ожиданиями от поединка известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

Напомним, сегодня, 15 июня, стало известно, что бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев проведёт бой в Сочи на турнире ACA 126.

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