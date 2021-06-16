Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов. Она длилась почти шесть минут

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов в преддверии третьего поединка, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 24 июля. Она длилась почти шесть минут.
Права на видео принадлежат компании Top Rank. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Top Rank.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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