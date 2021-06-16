Большой Папа дал прогноз на бой Олейник — Спивак в UFC

Бывший игрок в американский футбол, а ныне боец MMA Денис Вильданов, известный по прозвищу Большой Папа, рассказал об ожиданиях от поединка россиянина Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака, которые сразятся на турнире UFC в ближайшие выходные. По мнению Вильданова, Олейник победит Спивака.

«Алексей Олейник — это старожила. Он уже очень много лет в боях, ему уже за 40. Его сильная сторона — это борьба, это грэпплинг. Он очень крутой грэпплер. Он не одну ногу с рукой «оторвал» за свою карьеру.

Слабая сторона — может быть, бокс, так как большая часть его побед всё же в партере. То есть если ему попадётся ударник, то он будет стараться перевести его в борьбу. В борьбе он реально удав.

Могу сказать, что на стороне Алексея гигантский опыт. На стороне Спивака молодость, желание побеждать. Алексей — это в первую очередь имя. Конечно, Спивак будет максимально замотивирован, потому что в копилку поместить победу над Олейником — это дорогого стоит. Я бы ставил на Алексея Олейника. Старый конь борозды не испортит», — приводит его слова РЕН ТВ.