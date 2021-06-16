Большой Папа дал прогноз на бой Олейник — Спивак в UFC

Бывший игрок в американский футбол, а ныне боец MMA Денис Вильданов, известный по прозвищу Большой Папа, рассказал об ожиданиях от поединка россиянина Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака, которые сразятся на турнире UFC в ближайшие выходные. По мнению Вильданова, Олейник победит Спивака.
«Алексей Олейник — это старожила. Он уже очень много лет в боях, ему уже за 40. Его сильная сторона — это борьба, это грэпплинг. Он очень крутой грэпплер. Он не одну ногу с рукой «оторвал» за свою карьеру.
Слабая сторона — может быть, бокс, так как большая часть его побед всё же в партере. То есть если ему попадётся ударник, то он будет стараться перевести его в борьбу. В борьбе он реально удав.
Могу сказать, что на стороне Алексея гигантский опыт. На стороне Спивака молодость, желание побеждать. Алексей — это в первую очередь имя. Конечно, Спивак будет максимально замотивирован, потому что в копилку поместить победу над Олейником — это дорогого стоит. Я бы ставил на Алексея Олейника. Старый конь борозды не испортит», — приводит его слова РЕН ТВ.
- 16 июня 2021
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:31
-
09:01
-
08:41
-
08:00
-
06:10
-
03:39
-
02:56
- 15 июня 2021
-
22:40
-
21:10
-
19:32
-
18:21
-
16:00
-
15:27
-
14:11
-
13:56
-
12:43
-
12:29
-
12:00
-
11:31
-
11:22
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:39
-
08:00
-
02:33