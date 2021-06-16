Ковингтон: Усман сбежал из страны, чтобы избежать реванша со мной

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что чемпион организации Камару Усман избегает реванша с ним.



«Я вижу по комментариям Усмана, что он отчаялся. Он даже сбежал из страны. Он решил прыгнуть в самолёт, перевести свой телефон в авиарежим и не отвечать на звонки Даны Уайта. Он знает, что его ждёт контракт на бой со мной. Он сбежал сразу после того, как побил этого уличного Иуду Хорхе Масвидаля. Думаю, он надеется хоть на инопланетное вторжение, чтобы избежать реванша, но руководство лиги уже сообщило мне, что бой состоится.



Если ты называешь себя величайшим бойцом вне весовых категорий, то ты не выбираешь бои. Ты будешь драться с тем, кого тебе дадут, чтобы дать людям бои, которых они хотят. А зрители хотят видеть наш бой. Сейчас он прячется в родной Африке. Родной? Мы все знаем, что ты родился в Далласе и учился в Небраске. Так что хватит прятаться в Африке, в которой ты оказался впервые в жизни. Возвращайся в Америку, и мы закроем этот вопрос», — цитирует Ковингтона MMAFighting.