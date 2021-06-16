Кормье прокомментировал победу Адесаньи над Веттори

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил успешную защиту титула в среднем весе в исполнении Исраэля Адесаньи, который единогласным решением судей победил Марвина Веттори на турнире в минувшие выходные.
«Не считаю, что Адесанья специально затягивал бой с Веттори. Марвин — жёсткий, этот парень не склонен сдаваться. Но во время поединка Исраэль получал удовольствие от того, что у Веттори ничего не получалось, как бы сильно он ни старался.
Марвин не мог перевести Адесанью в партер, попасть по нему как следует, подловить его, чтобы переломить ход боя. Исраэль наслаждался этим, как мне кажется. Но если бы он почувствовал, что может сделать то же самое, что с Костой, и быстро закончить поединок, то, поверьте мне, он бы с радостью это сделал», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
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