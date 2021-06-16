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Боб Арум считает молчание Деонтея Уайлдера дурным знаком

Боб Арум считает молчание Деонтея Уайлдера дурным знаком
Александр Кожевников
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал поведение экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера на пресс-конференции, посвящённой третьему бою с Тайсоном Фьюри. Уайлдер на мероприятии молчал большую часть времени, ограничившись лишь парой фраз.

«Если парень не собирается говорить, я думаю, он роет себе могилу», — приводит слова Боба Арума ESPN.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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