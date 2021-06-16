Тони Беллью дал совет Джошуа перед боем с Усиком

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом дивизионе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. В ноябре 2018 года Усик победил Беллью техническим нокаутом в восьмом раунде.

По словам Беллью, Джошуа в бою с Усиком необходимо будет изменить привычную тактику.

«В бою с Пулевым Джошуа немного вернулся назад и продемонстрировал старые приёмы, которые использовал раньше. Он сломал большого соперника за счёт скорости, которая имеет значение. Однако в бою с Усиком ему придётся показать что-то иное. Ему нужно будет всё время боксировать, оказывать давление и принимать удары. Так что Джошуа необходимо показать то, чего он никогда не делал», — приводит его слова TalkSport.