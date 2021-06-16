Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ион Куцелаба встретится с Дэвином Кларком 18 сентября

Ион Куцелаба встретится с Дэвином Кларком 18 сентября
Александр Кожевников
Комментарии

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба вернётся в октагон 18 сентября на турнире серии UFC Fight Night, сообщает MMAFighting. Соперником Куцелабы станет Дэвин Кларк.

Ион Куцелаба не выигрывал уже в трёх поединках в UFC. В последний раз в октагон он выходил 1 мая 2021 года, сведя к ничейному исходу поединок с Дастином Джейкоби. Всего в последних пяти поединках Куцелаба потерпел три поражения, один раз победил и один бой закончился вничью. На счету Куцелабы 23 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, шесть раз потерпел поражение, один бой завершился вничью и один не был засчитан.

Дэвин Кларк 28 ноября 2020 года проиграл Энтони Смиту и с тех пор в октагоне не появлялся. Всего на его счету 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он 12 раз одержал победу и пять раз проиграл.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021