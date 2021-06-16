Фьюри: никогда не соглашусь на бой по правилам ММА, не люблю толкаться и бороться
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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что не заинтересован в выступлении по правилам ММА. 32-летний британец провёл в Майами тренировку с известным бойцом ММА Ником Диазом.
«Нет, меня не интересует грэпплинг, не люблю кататься по полу и прочую ерунду.
Я — человек, который ведёт бой в стойке. Я не борюсь, не хватаю чужие руки, не сижу на других людях. У меня нет никакого интереса в этом, мне нравится стоять и драться. Соглашусь ли драться по правилам ММА? Нет, к чёрту это!
Согласился бы я подраться с тонкими перчатками в клетке? Да, но без грэпплинга и борьбы», — цитирует Фьюри talkSPORT.
Следующим соперником Фьюри станет американский тяжеловес Деонтей Уайлдер. Они встретятся уже в третий раз.
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