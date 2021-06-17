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Уайлдер оценил шансы Усика в тяжёлом весе

Уайлдер оценил шансы Усика в тяжёлом весе
Александр Насонов
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC американец Деонтей Уайлдер рассказал, что думает по поводу выступлений украинца Александра Усика в тяжёлой весовой категории. Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

«Каждый бой представляет опасность. Никогда нельзя знать заранее, как для человека сложится вечер.

Может ли Усик стать грозной силой в тяжёлом весе? Всё зависит от него. Его ждёт то, что ждёт. Каждый боксёр представляет опасность, пока никто не доказал иное», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

34-летний Усик провёл два боя в тяжёлом весе, одержав две победы. В октябре 2019 года он нокаутировал Чазза Уизерспуна, а год спустя победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Ожидается, что следующий бой он проведёт с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

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