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Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Александр Насонов
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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Если Конор всё сделает правильно, он может победить. Но, если мне нужно дать прогноз, я всё равно скажу, что победит Дастин, — по той простой причине, что мне не нравится Конор и я не хочу, чтобы он победил», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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