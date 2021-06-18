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Магомедкеримов сабмишеном победил Миллендера на турнире PFL 5

Магомедкеримов сабмишеном победил Миллендера на турнире PFL 5
Вячеслав Моренко
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В ночь с 17 на 18 июня проходит пятый по счёту турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5, в предварительном карде которого сошлись 31-летний россиянин Магомед Магомедкеримов и 33-летний представитель США Кёртис Миллендер.

Поединок был завершён досрочно – победой сабмишеном со стороны Магомедкеримова.

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Напомним, Магомедкеримов пропустил прошлый ивент из-за проблем с визой, за что был оштрафован на один балл. Стоит упомянуть, что Магомед является победителем сезона-2018 в PFL и обладателем $ 1 млн.

Таким образом, в его активе теперь пять баллов — три за победу и три за досрочную победу в первом раунде. Для Миллендера это второе поражение в двух боях текущего сезона – ноль баллов.

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