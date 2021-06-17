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PFL 5: Николай Алексахин, Алексей Кунченко и Магомед Магомедкеримов — в борьбе за полуфинал Гран-при, 17 июня 2021

Побеждать только досрочно! Трое российских богатырей из засады стартуют за $ 1 млн
Денис Дорофеев
Трое российских богатырей стартуют за $ 1 млн
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Магомедкеримов, Алексахин и Кунченко должны совершить маленькое чудо, чтобы пробиться в полуфинал Гран-при PFL.

В ночь с 17 на 18 июня пройдёт пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5, в рамках которого мы увидим второй тур группового этапа Гран-при. Ниже мы расскажем вам о главных боях карда и турнирных раскладах в случае каждого исхода. Но перед тем, как рассказывать про расклад для каждого из бойцов, необходимо ознакомиться с правилами начисления баллов.

3 очка дается за победу.
Кроме того, есть бонусы за досрочную победу:
+3 очка — за победу в первом раунде
+2 — за победу во втором раунде
+1 — за победу в третьем раунде

1 балл начисляется за ничью.
0 — за поражение.

-1 очко, если боец не вышел в октагон или не попал в весовые рамки.

Садибу Си (8-5-2) — Алексей Кунченко (20-2-0)

Открывать кард будет схватка в полусреднем весе между шведом Садибу Си и россиянином Алексеем Кунченко. Си имеет один балл, заработанный в бою Николаем Алексахиным, который был признан несостоявшимся из-за попадания пальцем в глаз россиянина в начале второго раунда. Таким образом, Си идёт на пятом месте.

А что же по Алексею Кунченко? Россиянин пропустил первый бой из-за визовых проблем, за что был оштрафован на один балл. Теперь у Алексея минус один балл. Хотя сообщалось, что он сможет «отработать» первую схватку, но позднее. Теперь Кунченко должен побеждать досрочно, чтобы ворваться в заветную четверку, ибо Рори Макдональд и Рэй Купер III одержали свои победы в первом раунде, заработав максимальное количество очков (6). А идущий третьим бразилец Жоао Зеферино победил решением судей, что принесло ему всего лишь три балла. Четвёртым идёт Алексахин, получивший три балла за то, что Купер не уложился в вес. Итого у Николая четыре балла по умолчанию и перемещение на третье место. Поэтому Алексею кровь из носа нужна досрочная победа.

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Где они раньше выступали?

Россиянин — чемпион М-1 в полусреднем весе, не потерпевший ни одного поражения. В прошлом году покинул UFC после истечения контракта, где он провёл 4 боя. Первые два боя закончились победой Алексея, а последние два поединка проиграл бразильцам Гилберту Бернсу и Элизеу Залески дос Сантос.

Си выступал в родном шведском промоушене, откуда переехал в Штаты, где получил приглашение выступать в PFL в 2018-м году. В американской организации Садибу провёл семь поединков без учета несостоявшегося с Алексахиным, в которых одержал две победы, потерпел три поражения и ещё два боя свёл вничью. Один из ничейных боёв был с Рэем Купером III, который идёт в лидерах группы. В 2018-м году добрался до полуфинала, а в 2019-м — до 1/4 финала. Поэтому перед Кунченко стоит очень опасный соперник.

Какой у них стиль боя?

Оба бойца являются панчерами. У шведа из восьми побед шесть одержаны нокаутом (75% от общего числа), а у россиянина 13 из 20 побед — нокаутом (65% от общего числа). Плюс Си известен разящими ударами, сбивающими всех с ног. Поэтому ждём агрессивной работы с самого первого раунда.

Кто фаворит боя?

На бумаге Кунченко является фаворитом. Но у Алексея будет одна проблема, с которой сталкиваются все соперники шведа. Это разница в росте: у Си 190 см, а рост Кунченко — 178 см.

Полный кард турнира PFL 5

Основной кард

  • Рори Макдональд — Глейсон Тибау
  • Рэй Купер III  — Николай Алексахин
  • Эмилиано Сорди — Дэн Спон
  • Сезар Феррейра — Крис Камоцци

Предварительный кард

  • Антонио Карлос Джуниор — Винни Магальяеш
  • Мартин Гамлет — Кори Хендрикс
  • Жоао Зеферино — Джейсон Понет
  • Магомед Магомедкеримов — Кёртис Миллендер
  • Том Лоулер — Джордан Йонг
  • Садибу Сай — Алексей Кунченко.

Магомед Магомедкеримов (26-5-0) — Кёртис Миллендер (18-7-0)

Магомед Магомедкеримов, как и Алексей Кунченко, пропустил прошлый ивент из-за проблем с визой, за что был оштрафован на один балл. Стоит упомянуть, что Магомед является победителем сезона-2018 в PFL и обладателем $ 1 млн. В финале он одолел Рэя Купера III сабмишеном. А в сезоне 2019 года Магомедкеримов одержал три победы и вышел в полуфинал, но из-за проблем со здоровьем не смог выйти в октагон.

Итого у него восемь побед в восьми поединках в PFL. И поэтому Магомед считается явным фаворитом предстоящей схватки. И ему, как и Кунченко, нужно досрочно выигрывать бой, потому что он с Алексеем в одной весовой категории и их положение идентично.

Кёртис Миллендер начал этот сезон с поражения от именитого Рори Макдональда сабмишеном в первом раунде. То есть он не набрал ни одного балла. Для американца это был дебютный бой в PFL.

Где они раньше выступали?

Магомедкеримов ранее выступал в ACB, Fight Nights и менее статусных организациях, в которых ему не удалось стать чемпионом.

А Кёртис дрался в UFC, где одержал три победы и потерпел два поражения, из-за которых он и покинул организацию. Затем Миллендер успел провести два поединка в Bellator, в которых довольствовался одной победой и одним поражением.

Какой у них стиль боя?

Магомедкеримов является чемпионом мира по панкратиону и чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Также Магомед великолепно владеет вольной борьбой, что делает его универсальным бойцом: из 26 побед десять викторий одержаны нокаутом, а ещё восемь — сабмишеном.

Миллендер же является ударником, хотя его нельзя назвать панчером: 6 из 18 побед одержаны нокаутом, в то время как остальные 12 — решением судей. То есть борьба — это его слабое место, хотя Кёртис умеет переводить бои в поздние раунды.

Кто фаворит боя?

Магомедкеримов — явный фаворит поединка, ввиду чего мы ожидаем от него досрочной победы.

Рэй Купер III (21-7-0) — Николай Алексахин (24-5-0)

Рэй Купер начал новый сезон с досрочной победы сабмишеном над французским андердогом Джейсоном Поне (рекорд 20-13), гастролирующим по экзотическим организациям Чехии, ОАЭ, Финляндии и т.д. Благодаря досрочному успеху Рэй набрал шесть баллов. А Николай Алексахин набрал всего лишь одно очко в бою со шведом Садибу Си, что был остановлен и признан несостоявшимся из-за неумышленного попадания пальцем в глаз россиянина. Но Купер провалил взвешивание, за что его оштрафовали на один балл, а Алексахин был награждён тремя очками.

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Таким образом, Рэй опустился на второе место, а Николай поднялся на третье. Если россиянин выигрывает схватку решением судей, ему не добавляются баллы. Поэтому для повышения по таблице или хотя бы сохранения места в топ-4 нужна досрочная победа.

Стоит упомянуть, что Купер является финалистом последних двух сезонов в PFL, что придаёт ему веса в организации. Но фаворитом с небольшим заделом является Алексахин, для которого это первый полноценный сезон в американской организации. Хотя Николай дебютировал в 2019-м году и одержал победу, но тот бой остался единственным в сезоне. Теперь ему пора оправдывать авансы.

Где они раньше выступали?

Алексахин раньше дрался в RCC, ACB, One Championship. После такого опыта выступлений у него была возможность выступать в UFC и Bellator, однако он предпочел драться в PFL, потому что там больше платят.

А Купер до перехода в PFL не засветился выступлениями в больших промоушенах, преимущественно выступая в X-1 и Gladiator Challenge.

Какой у них стиль боя?

Оба бойца являются ударниками, особенно американец, у которого 67% побед одержаны нокаутом, а остальные 33% — сабмишеном. То есть у Рэя ни одной победы решением судей. Что касается россиянина, то у него по 11 побед нокаутом и решением судей из 24 одержанных. Так как регламент вознаграждает за досрочные победы, сомневаться в том, что поединок между ними закончится преждевременно, не приходится.

Кто фаворит боя?

С небольшим отрывом фаворитом боя является россиянин.

Рори Макдональд (22-6-1) — Глейсон Тибау (35-15-0)

Главное событие вечера — это бой между канадцем Рори Макдональдом и бразильцем Глейсоном Тибау. Макдональд начал сезон в PFL с победы над Кёртисом Миллендером сабмишеном в первом раунде. В результате Красный король заработал шесть очков. А Тибау проиграл бой своему соотечественнику Жоао Зеферино решением судей, не заработав ни балла. Чтобы закрепиться на первом месте, канадцу нужна досрочная победа в первом или втором раунде или придётся ожидать оплошности своего главного преследователя, Рэя Купера III. Для того чтобы сохранить место в топ-4, Макдональду можно победить решением судей. А Тибау нужна досрочная победа в любом раунде, чтобы зацепиться за заветную четверку.

Где они раньше выступали?

Макдональд шесть лет выступал в UFC и четыре года в Bellator. В организации Даны Уайта Красный король добрался до чемпионского боя с Робби Лоулером, которому проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. А в промоушене Скотта Кокера канадец стал чемпионом в полусреднем весе. Однако в 2019 году он уступил титул Дугласу Лиме. Это был его последний бой в Bellator.

А 37-летний ветеран Тибау выступал в UFC с 2006 по 2018 год. Четыре поражения подряд, включая проигрыши от Ислама Махачева и Тони Фергюсона, вынудили Дану Уайта расстаться с бразильцем. Также бразилец известен тем, что в 2012 году сражался с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл единогласным решением судей.

Какой у них стиль боя?

Рори — разносторонний боец, на высоком уровне владеющий кикбоксингом и джиу-джитсу, где он получил черный пояс. Это делает канадца универсальным солдатом, заканчивающим свои бои нокаутом и сабмишеном на регулярной основе — 32% побед нокаутом, 36% сабмишеном и 32% решением судей.

А Глейсон владеет только джиу-джитсу, что делает его, с одной стороны, очень опасным соперником, с другой стороны, предсказуемым. Около половины своих побед (49%) Тибау одержал решением судей, а 40% викторий — сабмишеном.

Кто фаворит боя?

Явным фаворитом боя является Красный король.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА PFL •••

Заглавное фото: nstagram.com/mmagomedkerimov

Источник: «Чемпионат»

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