Купер победил Алексахина на турнире PFL 5

В ночь с 17 на 18 июня проходит пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5.
В рамках основного карда встретились Николай Алексахин (24-5-0) и Рэй Купер III (21-7-0). В ярком бою россиянин уступил сопернику судейским решением.
Рэй Купер начал новый сезон с досрочной победы сабмишеном над французским андердогом Джейсоном Поне (рекорд 20-13), гастролирующим по организациям Чехии, ОАЭ, Финляндии и т.д. Благодаря досрочному успеху Рэй набрал шесть баллов. А Николай Алексахин набрал одно очко в бою со шведом Садибу Си, что был остановлен и признан несостоявшимся из-за неумышленного попадания пальцем в глаз россиянина. Но Купер провалил взвешивание, за что его оштрафовали на один балл, а Алексахин был награждён тремя очками.
Купер является финалистом последних двух сезонов в PFL. Для Алексахина это первый полноценный сезон в американской организации. Хотя Николай дебютировал в 2019 году и одержал победу, но тот бой остался единственным в сезоне.
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