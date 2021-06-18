Умар Нурмагомедов назвал желаемых соперников в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, с кем хотел бы сразиться.

В январе Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в лиге с победы над представителем Казахстана Сергеем Морозовым. В настоящее время боец восстанавливается после травмы.

«Собираюсь и с Алджэмейном Стерлингом, и со всеми другими в дивизионе подраться – всем сердцем этого желаю. Именно для наследия в этом дивизионе очень много больших имён. Тот же Ти Джей Диллашоу, Жозе Альдо, Стерлинг, сейчас Кори Сэндхаген очень хорошо идёт, поэтому я бы хотел со всеми ними подраться, проверить себя. Я настроен на это.

Сейчас у меня травма, но к декабрю я постараюсь вернуться. В этом году ещё нет, но в следующем году я надеюсь, что у меня будут в соперниках большие имена, что мне уже дадут этот шанс», — рассказал Нурмагомедов-младший в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 боях в MMA.

