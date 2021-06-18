Рябинский объявил об итогах суда с Кингом, потребовавшим взыскать с Поветкина $ 6,5 млн

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы бывшего российского боксёра Александра Поветкина, сообщил, что спор с американским промоутером Доном Кингом по поводу несостоявшегося боя с канадцем Бермейном Стиверном урегулирован. Ранее Рябинский рассказал, что Кинг потребовал взыскать $ 6,5 млн с Поветкина, который провалил допинг-тест перед боем со Стиверном.
«Это дело урегулировано к обоюдному удовлетворению сторон», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».
13 июня Поветкин объявил о завершении карьеры. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
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