Камару Усман: не могу представить, что сейчас переживает Конор Макгрегор
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказал слова поддержки бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору, проигравшему два из последних трёх поединков.
«Я знаю, что тяжело быть Конором. Это правда сложно. Я чемпион, и я знаю, как это — быть чемпионом. Не могу представить, что переживает Конор. Это должно быть очень сложно. При этом он не может ничего сделать.
Люди хотят тебя освистать, втоптать в грязь. Да, конечно, у тебя есть много денег, но брат, тебя нокаутировали в последнем поединке. Ты выиграл лишь один раз в последних четырёх или пяти боях. Люди не могут не сказать это в лицо. Очень трудно вести такую жизнь», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.
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