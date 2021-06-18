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Хабиб настраивает президента Eagle FC на предстоящий бой. Видео

Хабиб настраивает президента Eagle FC на предстоящий бой. Видео
Александр Кожевников
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поговорил с Шамилем Завуровым перед его поединком на турнире Eagle FC. Напомним, президент лиги Eagle FC на 37-м турнире промоушена встретится с представителем Бразилии Рикардо Тирлони. Их поединок пройдёт сегодня, 18 июня, в Алматы (Казахстан). Секундировать Завурова будет Хабиб.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Eagle FC.

Eagle FC 37

Основной кард

Шамиль Завуров (Махачкала, Россия) — Рикардо Тирлони (Флорианаполис, Бразилия)
Жасулан Акимжан (Нур-Султан, Казахстан) — Роман Авдал (Новороссийск, Россия)
Михаил Малютин (Санкт-Петербург, Россия) — Умиджон Мусаев (Душанбе, Таджикистан)

На момент публикации новости на турнире проходят бои предварительного карда.

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