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Рашад Эванс принял решение возобновить карьеру

Рашад Эванс принял решение возобновить карьеру
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Рашад Эванс решил возобновить карьеру. Об этом сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере». В качестве потенциальных соперников для Эванса рассматриваются боксёр и видеоблогер Логан Пол и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс.

«Согласно менеджеру Рашада Эванса Али Абдельазизу, он возвращается. Переговоры по Эвансу уже ведутся. Это и неудивительно, учитывая климат, который сейчас установился в единоборствах. Целевые противники — Логан Пол и Рой Джонс», — написал Окамото.

Ранее сообщалось о результатах взвешивания всех участников карда UFC Fight Night, запланированного на 20 июня, который возглавит бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге. В со-главном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

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