Результаты взвешивания турнира UFC Fight Night. Олейник оказался на 6 кг легче Спивака

Стали известны результаты взвешивания всех участников карда UFC Fight Night, запланированного на 20 июня, который возглавит бой Чон Чхан Сона по прозвищу «Корейский зомби» с американцем Дэном Иге. Отметим, что в соглавном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

Основной кард

Чон Чхан Сон (66,2 кг) vs. Дэн Иге (66,2 кг);

Алексей Олейник (103,4 кг) vs. Сергей Спивак (109,8 кг);

Марлон Вера (61,7 кг) vs. Дэви Грант (61,5 кг);

Юлиан Эроса (66 кг) vs. Сенгву Чой (66,2 кг);

Веллингтон Тюрман (84,1 кг) vs. Бруну Силва (84,4 кг);

Мэтт Браун (77,3 кг) vs. Диего Лима (77,6 кг).

Предварительный кард

Алекса Кэмур (92,8 кг) vs. Никола Негумереану (93,2 кг);

Канако Мурата (51,9 кг) vs. Вирна Жандироба (52,2 кг);

Хаос Вилльямс (76,7 кг) vs. Мэттью Шеммельсбергер (77,1 кг);

Джош Парисян (120,7 кг) vs. Роке Мартинес (113 кг);

Йоаким Силва (70,1 кг) vs. Рикки Глен (70,8 кг);

Кэси О'Нил (56,9 кг) vs. Лара Прокопьо (57,2 кг).