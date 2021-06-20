Джейк Пол предложил Силве провести бой с Роем Джонсом в андеркарде своего турнира
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Видеоблогер Джейк Пол, выступающий в боксе, поздравил экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву с победой в поединке с экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Пол предложил Силве выступить в андеркарде своего турнира.
«Моё уважение Андерсону Силве за победу. Ты — бразильская легенда. Для меня будет честью, если Силва проведёт бой с Роем Джонсом-младшим на одном турнире со мной и Вудли», — написал Пол в своём «твиттере».
28 августа на турнире в США Джейк Пол проведёт поединок с бойцом ММА Тайроном Вудли. Он будет проходить по правилам бокса.
Ранее Джейк и его брат Логан Пол бросали вызовы многим известным боксёрам и бойцам ММА. Логан Пол недавно провёл поединок с Флойдом Мейвезером-младшим и завершил его ничьёй.
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