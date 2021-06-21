Уайлдер: Фьюри жульничал. Теперь я хочу возмездия

Бывший чемпион мира в суперятжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о мотивации перед третьим боем с Тайсоном Фьюри.



«Перед третьим боем с Фьюри меня мотивирует месть. То, что я сделал с ним и то, что он не смог сделать со мной. Он жульничал. Сейчас у меня жестокие мысли и я хочу лишь возмездия. После поражения я понял, что я настоящий воин. Я осознаю обстоятельства, в которых я оказался. Я мог остановиться, сдаться, но я не сделал этого. Я принял вызовы, с которыми я столкнулся, чтобы увидеть, что я из себя представляю. Когда я говорю, что я лучший, я действительно являюсь таковым. Я доказал себе, что я настоящий король», — приводит слова Уайлдера ESPN.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.



На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.