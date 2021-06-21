Экс-чемпион ACA: я хотел подраться с А. Емельяненко, пока у него не начались запои

Бывший чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров заявил, что у него было желание провести поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, пока тот не начал злоупотреблять алкоголем.

«В своё время у меня не получилось провести поединок с Александром Емельяненко, до его поражения Маге Исмаилову, когда он что-то из себя представлял. До таких запоев я хотел с ним подраться, когда он был на хайпе, чтобы больше людей обо мне узнало. Естественно, нужно было его победить, но важен сам факт, что я хотел такого боя.

А сейчас я даже не знаю, с кем могу провести такой бой и что мне нужно сделать. В АСА больше спортивная составляющая: бойцы примерно одного уровня, все хорошие, сильные. Здесь конкурентные поединки, нет поп-индустрии», — рассказал Гончаров в интервью YouTube-каналу «Мета ММА».