Внук Мохаммеда Али дебютирует в профессиональном боксе 14 августа

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, дебютирует в профессиональном боксе 14 августа 2021 года, сообщает ESPN. Бой будет организован Бобом Арумом.



«Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я работал с другим промоутером, кроме Боба Арума. Все видели, как в боксе Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном. Многим людям в боксе нельзя доверять, но Боб Арум — один из тех людей, кого уважают как в боксе, так и в бизнесе.



Я всегда хотел стать частью Top Rank, это самое грандиозное благословение, которое я мог себе представить. Так что да, это невероятно.



Я очень взволнован в связи с предстоящим дебютом», — приводит слова Нико Али Уолша ESPN.



Имя соперника внука Мохаммеда Али пока не сообщается.