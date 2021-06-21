Уайлдер объявил о желании сразиться с Джошуа
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Да, определённо. И без всяких оправданий (со стороны Джошуа. — Прим. «Чемпионата») вроде обязательных защит. Ничто не должно стоять на пути.
Но я вижу, что они уже начинают придумывать оправдания. Они уже запланировали поединок с обязательным претендентом. Никто по-настоящему не хочет со мной драться. Но я не виню их за это», — приводит слова Уайлдера Boxing News 24.
Напомним, 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Деонтей Уайлдер проведёт третий поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
16:00
-
15:12
-
14:56
-
14:32
-
13:59
-
13:22
-
13:02
-
12:56
-
12:03
-
11:47
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
09:47
-
09:21
-
09:11
-
08:41
-
08:02
-
00:15
- 20 июня 2021
-
23:56
-
22:14
-
21:37
-
19:55
-
18:22
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:28
-
15:41
-
15:26
-
15:06
-
13:53
-
13:17
-
11:36
-
11:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам