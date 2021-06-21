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Уайлдер объявил о желании сразиться с Джошуа

Уайлдер объявил о желании сразиться с Джошуа
Александр Насонов
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Да, определённо. И без всяких оправданий (со стороны Джошуа. — Прим. «Чемпионата») вроде обязательных защит. Ничто не должно стоять на пути.

Но я вижу, что они уже начинают придумывать оправдания. Они уже запланировали поединок с обязательным претендентом. Никто по-настоящему не хочет со мной драться. Но я не виню их за это», — приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Деонтей Уайлдер проведёт третий поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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