Стало известно, сколько заработал Евлоев за бой с Даводу
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В ночь на 13 июня в Глендейле (штат Аризона, США) прошёл первый номерной турнир лета в UFC — UFC 263. В его карде выступил перспективный боец полулёгкого веса Мовсар Евлоев. Небитый россиянин единогласным решением одержал победу над Хакимом Даводу. Теперь же стало известно, сколько Евлоев заработал за то выступление.
Мовсар получил $ 72 тыс., сообщает MMA Fighting. Его соперник стал богаче на $ 55 тыс.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, что спустя несколько после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.
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