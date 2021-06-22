Волков: решительно настроен победить Нганну

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о чемпионе лиги в тяжёлом весе Фрэнсисе Нганну. Россиянин признался, что в будущем настроен победить француза камерунского происхождения.

«Нганну завоевал чемпионский титул очень уверенно. Это была впечатляющая победа. Это пример того, как можно вырасти, ведь он победил давнего соперника. Это говорит о том, как он вырос. Сейчас Нганну стал более сложным соперником. Он очень талантлив, он физически одарён для этого вида спорта.

Но как боец с чемпионским мышлением я решительно настроен победить его. Сейчас он в центре внимания тяжёлого веса. Конечно, анализирую его ошибки и слабые стороны. Но прежде всего я сосредоточен на Сириле Гане. Это хороший противник. Сейчас самое важное пройти дуэль с ним. Не думаю, что он менее опасен, чем Нганну», — приводит слова Волкова MMAJunkie.