Ветеран MMA Марат Балаев выступил с гневным заявлением по поражению России и вылету с Евро

45-летний российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион лиги ACB в полулёгком весе Марат Балаев прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4). Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0).

«Не смотрел наш футбол лет 20. Что меня чёрт дёрнул глянуть вчера? Все злятся: что это такое? Вы чего ждали? А если серьёзно, хоть миллиардерами их сделайте вместо миллионеров, ничего не выйдет.

Мы профукали детско-юношеские школы олимпийского резерва. Они раньше были во всех республиках, и в каждой республике шёл поиск талантов. И они стекались в эти школы. А оттуда те, кто проходил жесточайший отбор, попадали в сборную. И тогда на них надевали форму с гербом СССР. Каждый мечтал примерить эту форму на себя. И за границей, когда в любом виде спорта выходили с гербом, у соперников коленки дрожали! Плюс к тому институты работали по методике тренировок.

А сейчас кучка миллионеров бегает — да хоть золотом засыпьте. Вы не нашли тех талантов, тех Стрельцовых, тех Яшиных. Они кто в кочегарке работает, кто на стройке батрачит. Что в футболе, что в хоккее не могут сколько лет выиграть у канадцев. Стрёмно за нашу страну. Ну вот, опять загрузился. Да ну их к чёрту, пойду на тренировку», — написал Балаев в своём «инстаграме».