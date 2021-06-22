Боец MMA А. Емельяненко назвал единственного яркого игрока России после разгрома от Дании

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4). Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0).

По мнению Емельяненко, единственный яркий игрок в сборной — Александр Головин.

«Расстроил не столько результат, сколько уровень игры сборной. Точнее, полное отсутствие этого так называемого уровня. В команде выделил бы только одного яркого футболиста: Головина. Все остальные сыграли как минимум неудовлетворительно.

Удивили слова главного тренера, что в матче с Данией была лучшая игра сборной. Если 1:4 – это лучший матч, то как тогда нужно проиграть, чтобы назвать противостояние худшим?» — цитирует бойца «Всепроспорт».