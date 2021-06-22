«За что эти «дикобразы» получают миллионы?!» Боксёр Ковалёв о провале России на Евро-2020

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBO, россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4). Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0).

«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!» — написал Ковалёв в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/?hl=ru

По итогам группового этапа Евро-2020 первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У команд Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, а россияне — последнее, четвёртое место.