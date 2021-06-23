Mirror назвала пять вариантов продолжения карьеры Макгрегора в случае поражения от Порье
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Британская газета Mirror предположила, как может развиваться карьера бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в случае поражения от экс-чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье.
По мнению издания, у Макгрегора в таком случае будет пять вариантов: сразиться с Нейтом Диазом, подраться с боксёром и видеоблогером Джейком Полом, закончить карьеру, перейти в рестлинг и перейти в бокс.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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