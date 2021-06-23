Украинская девушка-боец Bellator выложила фото с Немковым

Украинская девушка-боец Bellator Елена Овчинникова выложила совместную фотографию с российским бойцом Вадимом Немковым, который является чемпионом организации в полутяжёлом весе.
«Даже не знаю, что написать… Просто лучшие! Круто, что Bellator собирает таких людей вместе», — подписала фото Овчинникова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Овчинниковой.
В настоящее время Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса. Следующим соперником Немкова будет Энтони Джонсон. Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.
- 23 июня 2021
-
14:00
-
13:34
-
12:16
-
12:01
-
11:34
-
11:19
-
11:05
-
11:01
-
10:01
-
10:00
-
09:33
-
09:18
-
09:02
-
08:56
-
08:27
-
00:35
-
00:02
- 22 июня 2021
-
22:54
-
22:11
-
22:06
-
21:01
-
19:44
-
18:17
-
17:53
-
16:39
-
15:43
-
15:34
-
15:15
-
15:01
-
13:24
-
13:18
-
12:53
-
12:25
-
12:01
-
12:00