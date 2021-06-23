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Украинская девушка-боец Bellator выложила фото с Немковым

Украинская девушка-боец Bellator выложила фото с Немковым
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Украинская девушка-боец Bellator Елена Овчинникова выложила совместную фотографию с российским бойцом Вадимом Немковым, который является чемпионом организации в полутяжёлом весе.

«Даже не знаю, что написать… Просто лучшие! Круто, что Bellator собирает таких людей вместе», — подписала фото Овчинникова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Овчинниковой.

В настоящее время Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса. Следующим соперником Немкова будет Энтони Джонсон. Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.

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