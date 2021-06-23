Волков рассказал, как поступит, если Собянин подарит ему «Мерседес»

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, заявил, что отказался бы от дорогого подарка за спортивные достижения. Волкова спросили, согласен ли он, что в случае победы над Сирилем Ганом в ближайшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин должен подарить ему «Мерседес».

«Надеюсь, нет. Я бы такие подарки не стал принимать. Не хотел бы.

Почему? Меня устраивает тот автомобиль, который у меня сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне нужен.

Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, — для меня это было бы существеннее «Мерседеса». Это уже не к Собянину, а к ситуации в мире. Но надеюсь, что в будущем всё наладится», — приводит слова бойца Sport24.

Поединок Александр Волков — Сириль Ган возглавит кард турнира UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск. Российский спортсмен провёл 41 бой в смешанных единоборствах, на его счету 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и восемь поражений. Что касается Гана, то у него восемь побед в восьми поединках в MMA.