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Бой украинки Овчинниковой и Батары в Bellator отменён

Бой украинки Овчинниковой и Батары в Bellator отменён
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Пресс-служба Bellator объявила об отмене боя украинки Елены Овчинниковой и американки Киры Батары. Поединок должен был состояться в андеркарде турнира Bellator 261, в главном событии которого встретятся американец Тимоти Джонсон и россиянин Валентин Молдавский.

О причинах отмены боя ничего не сообщается.

26-летняя Батара за карьеру одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. Она должна была провести первый бой в Bellator.

Овчинникова одержала в ММА 12 побед и потерпела шесть поражений. В Bellator у неё две победы и три поражения. При этом украинка уступила в двух последних боях.

Ранее Овчинникова опубликовала совместное фото с российским чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым.

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