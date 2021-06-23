Бой украинки Овчинниковой и Батары в Bellator отменён
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Пресс-служба Bellator объявила об отмене боя украинки Елены Овчинниковой и американки Киры Батары. Поединок должен был состояться в андеркарде турнира Bellator 261, в главном событии которого встретятся американец Тимоти Джонсон и россиянин Валентин Молдавский.
О причинах отмены боя ничего не сообщается.
26-летняя Батара за карьеру одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. Она должна была провести первый бой в Bellator.
Овчинникова одержала в ММА 12 побед и потерпела шесть поражений. В Bellator у неё две победы и три поражения. При этом украинка уступила в двух последних боях.
Ранее Овчинникова опубликовала совместное фото с российским чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым.
Новость по темеУкраинская девушка-боец Bellator выложила фото с Немковым
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