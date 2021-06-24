Хабиб Нурмагомедов претендует на звание лучшего бойца ММА на премии ESPY Awards

32-летний бывший российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов стал одним из претендентов на награду лучшему бойцу ММА 2021 года – ESPY Awards. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в «Твиттере».
Нурмагомедов будет соперничать за награду с действующей чемпионкой UFC в лёгком и полулёгком весе Амандой Нуньес, с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующей обладательницей пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас. Победитель будет определён 10 июля.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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