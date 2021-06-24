«Зверюга!» Подписчики оценили видео мощной тренировки 54-летнего Майка Тайсона

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как легендарный боксёр Майк Тайсон проводит боксёрскую тренировку. Спортсмен выбрасывает серию ударов и демонстрирует способность уклоняться от ответных выпадов.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» тренера Рафаэля Кордейро.
Подписчики оценили мастерство 54-летнего Тайсона. Вот что написали они в комментариях:
«Зверюга!»
«Этот парень лучше всех, и точка».
«Тайсон — просто другой уровень».
«Логан Пол не захочет ссориться с Майком Тайсоном».
Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью.
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