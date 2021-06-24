Шлеменко отреагировал на слова Гаджиева, подколовшего его на тему боя Исмаилов — Минеев

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева. Ранее Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, а Шлеменко, по его словам, «на всё это смотрит и даёт яркие интервью».
«Значит, пусть смотрит, как я дальше даю интервью. Что я могу сказать? Это меня совсем не задело. Значит, Бархударян будет следующим претендентом. Я-то подаю интервью, подожду, но я прекрасно понимаю, что подерётся Магомед Исмаилов с Бархударяном, но кто следующий? Куда они придут? Во что они упрутся?
С каждым их боем, чем больше они будут драться, тем сильнее будет возрастать интерес к моему с ними противостоянию. Тем самым стоимость этого боя тоже будет возрастать», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
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