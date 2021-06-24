Тищенко: я до сих пор не верю в реальность боя Джошуа — Усик

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Если бой Усика и Джошуа состоится, то это будет круто. Потому что я до сих пор до конца в реальность этого противостояния не верю.

Безусловно, буду болеть за Усика, у него есть шансы. Хотя всё-таки небольшим фаворитом считаю Джошуа, это очень хороший и габаритный боксёр. У Усика были травмы и простои. Плюс последний поединок с Дереком Чисорой был не самым хорошим. В общем, в процентном соотношении 55 на 45 в пользу Джошуа», — цитирует Тищенко «Р-Спорт».