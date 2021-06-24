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Али Багов подерётся с Машраповым 29 июня в Сочи

Али Багов подерётся с Машраповым 29 июня в Сочи
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Киргизский боец полусреднего веса Тилек Машрапов заменит Гаджимурада Хирамагомедова на ACA 125 и проведёт бой против российского «Халка» Али Багова. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Али Багов должен был встретиться с Гаджимурадом Хирамагомедовым, но тот снялся за неделю до боя по состоянию здоровья. Перед матчмейкерами лиги стояла непростая задача — найти достойного соперника Багову, который сможет выйти на коротком уведомлении. Машрапов принял бой и подписал долгосрочный контракт с ACA», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

30-летний Багов имеет в активе 30 побед и 11 поражений. 31-летний Машрапов одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.

Поединок пройдёт в Сочи во дворце спорта «Большой» на АСА 125, в главном бое которого Абдул-Рахман Дудаев встретится с Франсиско де Лима.

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