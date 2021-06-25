Владимир Кличко станет участником нового реалити-шоу, ему придётся скрываться от полиции
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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко станет участником реалити-шоу Celebrity Hunted, сообщает видеосервис Prime Video DE. На телепроект, который будет транслироваться на немецком канале, также пригласили других звёзд шоу-бизнеса, певицу Ваннесу Мэй, модель Стефани Гизингер и прочих знаменитостей.
Согласно правилам, участники должны в течение 10 дней скрываться от полиции, военных и разведки. При этом герои шоу не должны покидать границу и нарушать закон. Съёмочные группы будут прятаться вместе с участниками.
Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл Энтони Джошуа нокаутом.
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