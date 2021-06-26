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Молдавский: конечно, недоволен боем, думал, полегче пройду

Молдавский: конечно, недоволен боем, думал, полегче пройду
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Новый временный чемпион Bellator, россиянин Андрей Молдавский поделился впечатлениями от победного боя с американцем Тимоти Джонсоном.

«Устал, но рад, что победил. Конечно, недоволен боем, думал, полегче пройду. Но победил. Смотрел по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами мог забрать раунды. Так и действовал. По поводу Райана Бейдера ничего не скажу. Когда начну к нему готовиться, будут предположения. Сейчас пока думать о нём не буду», – сказал Молдавский после боя.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Молдавскому со счётом 50:45 и 49:46 (двое).

Ранее, в со-главном бою турнира встретились американка Лиз Кармуш и японка Тана Ватанабэ. Кармуш с первых секунд поединка пошла в атаку, нанеся сопернице несколько серьёзных ударов в стойке. Судья был вынужден остановить бой в первом раунде, а Кармуш победила техническим нокаутом.

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