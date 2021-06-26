Вартанян: не смотрел бой Молдавский — Джонсон. Валентину стоит лучше работать над пиаром

Российский боец MMA Эдуард Вартанян высказался о поединке россиянина Валентина Молдавского с американским бойцом Тимоти Джонсоном. Их бой прошёл в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) на турнире по ММА Bellator 261. Молдавский одержал победу и стал временным чемпионом Bellator. По мнению Вартаняна, команде Молдавского стоит эффективнее работать с точки зрения пиара, чтобы громче заявлять о себе.



«Я не смотрел бой Молдавский — Джонсон. Если честно, я даже не знал, что он должен был драться за статус временного чемпиона Bellator. Этот бой стопроцентно никто не освещал. Ему и команде однозначно стоит эффективнее действовать с точки зрения пиара и работать в этом направлении.



Не знаю, насколько теперь команда Фёдора хочет отомстить Бейдеру. По-хорошему, для них это не имеет значения. Вряд ли это принципиальное соперничество, но, конечно, мотивация победить есть всегда.



Не могу ничего сказать про предстоящий бой Емельяненко. Слышал, что возможно противостояние Емельяненко и Бигфута Силвы в России 12 сентября. Было бы очень интересно посмотреть этот бой», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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