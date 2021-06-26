Джон Джонс поздравил Фёдора Емельяненко с временным титулом Молдавского в Bellator

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс позвонил российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко, чтобы поздравить его с победой Валентина Молдавского на турнире Bellator 261.
Видеозапись была опубликована в «инстаграме» MMAJunkie.
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Молдавский одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном и стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Молдавскому со счётом 50:45 и 49:46 (двое).
Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
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