Волков уступил Гану единогласным решением в главном поединке UFC Вегас 30

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись представители тяжёлой весовой категории 32-летний россиянин Александр Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган.
В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50-45, 50-45, 49-46.
Видео доступно на «Чемпионате».
Таким образом, в своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.
Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор Дос Сантос и Таннер Босер.
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