Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков уступил Гану единогласным решением в главном поединке UFC Вегас 30

Волков уступил Гану единогласным решением в главном поединке UFC Вегас 30
Комментарии

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись представители тяжёлой весовой категории 32-летний россиянин Александр Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган.

В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50-45, 50-45, 49-46.

Видео доступно на «Чемпионате».

Таким образом, в своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.

Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор Дос Сантос и Таннер Босер.

UFC 2021. UFC Fight Night 190, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) - Александр Волков
27 июня 2021, воскресенье. 01:35 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Александр Волков
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021