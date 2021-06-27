«Я — Ярик, он — Хабиб». Амосову не нравится сравнение с Нурмагомедовым
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Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов рассказал, как относится к тому, что его всё чаще сравнивают с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам украинца, ему не нравится, когда кто-то проводит подобные аналогии.
«Считаю, что мы разные спортсмены и сравнивать нас, наверное, не стоит. Я – Ярик, он – Хабиб. Мы дерёмся в разных организациях, в разном весе. Мне такое сравнение не очень нравится. Он Хабиб, я – Ярик», — приводит слова Амосова Sport.ua
Напомним, Ярослава и Хабиба часто сравнивают в связи с тем, что оба бойца в профессионалах пока не проигрывали. Нурмагомедов ушёл из спорта с рекордом 29-0. У Амосова после победы над Дугласом Лимой и завоевания титула профессиональный рекорд достиг отметки 26-0.
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