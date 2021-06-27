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Уорд назвал Ломаченко великим

Уорд назвал Ломаченко великим
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Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился впечатлениями от победы Василия Ломаченко в поединке с Масаёси Накатани, а также порассуждал на тему возможного реванша украинца с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом.

«Ломаченко выглядел как боксёр, находящийся на пике карьеры. Ломаченко, как это бывает с великими боксёрами, наслаждался нахождением в ринге. Меньше слов, больше дела. Мне нравится такое поведение. Мне нравится это видеть. Именно так великие боксёры отвечают на вопросы, когда люди задают вопросы. Если ты элитный боец, то на тебя будут смотреть намного внимательнее. Василий сделал то, что должен был сделать.

Кто будет фаворитом в реванше Ломаченко и Лопеса? Я не могу назвать кого-то из них фаворитом. Когда речь идёт о чемпионских боях, фаворитом является обладатель титула. Но если Василий будет выглядеть так, как в бою с Накатани, то всё будет 50 на 50», — сказал Уорд в интервью, размещённом на канале Fighthype в YouTube.

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