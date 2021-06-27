Василий Ломаченко выбрал пятерых лучших боксёров в истории
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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях украинский боксёр Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу La Sueur назвал пять лучших боксёров в истории. На первое место в своей пятёрке он поставил легенду бокса Мохаммеда Али. Второе место занимает Рой Джонс, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях.
В топ-5 по версии Ломаченко на третьем месте оказался Джордж Форман. Четвёртое место занял бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, а пятёрку лучших замкнул Джо Луис.
Топ-5 лучших боксёров в истории по версии Ломаченко:
- Мохаммед Али
- Рой Джонс
- Джордж Форман
- Мэнни Пакьяо
- Джо Луис
Ранее Ломаченко нокаутировал японского боксёра Масаёси Накатани. Позднее Ломаченко сообщил, что практически договорился о реванше с Теофимо Лопесом.
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