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Василий Ломаченко выбрал пятерых лучших боксёров в истории

Василий Ломаченко выбрал пятерых лучших боксёров в истории
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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях украинский боксёр Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу La Sueur назвал пять лучших боксёров в истории. На первое место в своей пятёрке он поставил легенду бокса Мохаммеда Али. Второе место занимает Рой Джонс, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях.

В топ-5 по версии Ломаченко на третьем месте оказался Джордж Форман. Четвёртое место занял бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, а пятёрку лучших замкнул Джо Луис.

Топ-5 лучших боксёров в истории по версии Ломаченко:

  1. Мохаммед Али
  2. Рой Джонс
  3. Джордж Форман
  4. Мэнни Пакьяо
  5. Джо Луис

Ранее Ломаченко нокаутировал японского боксёра Масаёси Накатани. Позднее Ломаченко сообщил, что практически договорился о реванше с Теофимо Лопесом.

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