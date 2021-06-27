Василий Ломаченко выбрал пятерых лучших боксёров в истории

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях украинский боксёр Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу La Sueur назвал пять лучших боксёров в истории. На первое место в своей пятёрке он поставил легенду бокса Мохаммеда Али. Второе место занимает Рой Джонс, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях.

В топ-5 по версии Ломаченко на третьем месте оказался Джордж Форман. Четвёртое место занял бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, а пятёрку лучших замкнул Джо Луис.

Топ-5 лучших боксёров в истории по версии Ломаченко:

Мохаммед Али Рой Джонс Джордж Форман Мэнни Пакьяо Джо Луис

Ранее Ломаченко нокаутировал японского боксёра Масаёси Накатани. Позднее Ломаченко сообщил, что практически договорился о реванше с Теофимо Лопесом.